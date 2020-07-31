القليوبية تشن حربا على الأبراج المخالفة وتحذر من الشراء فيها

شهدت محافظة القليوبية، مؤخرا حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة خاصة في بنها وطوخ وشبرا الخيمة، والتي شهدت أكبر نسبة إزالات خلال الفترة الماضية لمواجهة البناء العشوائي.

وخلال 3 أشهر، شنت المحافظة حملات بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم، نجحت خلالها في إزالة أبراج كاملة وطوابق مخالفة ببرجين سكنيين، بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية.

كما جرى إزالة المخالفات بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ، ببرج مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بطابق أرضي و4 أدوار، وتبين بناء صاحب العقار 8 طوابق بالمخالفة دون ترخيص.

كما جرى إزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية مكون من طابق أرضي، و10 طوابق، وصادر له ترخيص بأرضي و 5 طوابق، وتبين بناء صاحب العقار 4 طوابق بالمخالفة.

كما شملت الحملة إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد الأبراج بمدينة طوخ، لبناء صاحب المبنى 6 طوابق بالمخالفة، رغم أن العقار صادر له رخصة بناء أرضي وثلاث أدوار فقط.

كما جرى إزالة عقارين خاليين من السكان، بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص بمركز ومدينة بنها.

كما استهدفت الحملات أكثر من 13 برجا في بنها، منها برج مكون من 13 طابقا و3 منازل أخرى بالمسلحات الخرسانية بمنطقة الحرس الوطني ببنها، وإزالة 3 منازل مخالفة بمنطقة الحرس الوطني على مساحة 700 متر، لم يتقدموا أيضًا بأوراقهم للتصالح.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تتعامل مع ملف الإزالات بكل شدة وصرامة، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، لأداء أعمال البناء، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم المخالفة، سيجري إزالتها.