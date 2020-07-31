خمسيني يكبل طفلا وينهال عليه بـ"الماسورة والعصا" بسبب الطائرة الورقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، من جهودها لضبط عامل بناء تعدى بالضرب اليوم على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بسبب لهوه بطائرة ورقية بمنزله بنطاق قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.

وجرى نقل الطفل في حالة نفسية وصحية سيئة، إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام لإسعافه.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من والد الطفل أحمد علاء السعيد يبلغ من العمر 9 سنوات، يتهم فيه "السيد . ال . ح" 53 سنة، عامل مواد بناء لشروعه في الاعتداء على نجله بالضرب المبرح بواسطة عصا خشبية، وهو ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسده.

وأفاد والد الطفل في البلاغ، أن نجله كان يلهو بالطائرة الورقية وعن طريق الخطأ سقطت في منزل المتهم، فاحتجزه وانتزع ملابسه، ثم كبله بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية وماسورة مياه، حتى تبرز على نفسه، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته أنقذوه، ثم فر المذكور هارباً.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 18 أحوال مركز المحلة لسنة 2020م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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