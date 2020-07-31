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ذبح 380 رأس ماشية حتى الآن بمجازر الجيزة

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محمد عزالدين
04:16 م | الجمعة 31 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير الطب البيطري بالجيزة، إنّ جميع المجازر مفتوحة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى مجانا، ومحافظ الجيزة أجرى جولة بمجزر الوراق، وتأكد من وجود المذبوحات بالمجزر، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي الشكاوي على مدار الساعة.

وأضاف إسماعيل خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الإقبال جيد بالمجازر إذ وصل معدل المذبوحات منذ ساعة 380 رأس ماشية، داعيًا المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجازر، حيث تطبق الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم.

وأشار إلى الكشف على اللحوم والأضحية قبل الذبح للتأكد من سلامتها، والكشف عليها بعد الذبح، مؤكدا أنّ هناك لجان تمر على مدار الساعة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر الحكومية، تغريم المخالف مبلغا لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

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