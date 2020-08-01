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محمود مسلم

"حماية المستهلك" ترد 20 جنيها للمشتري عن كل كيلو لحم

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محمد عزالدين
09:11 م | السبت 01 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

أكد جمال عبد الحميد، مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، أنه فى حالة رصد أى مخالفة يقوم أعضاء سيارة الرقابة على الأسواق برفع وتحرير محضر سواء كانت لعدم الإعلان على الأسعار الخاصة بالسلع أو عدم كتابة أى فاتورة أو بيع سلع مجهولة المصدر

وأضاف "عبد الحميد" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستهدف فى تلك الفترة خلال الإجازات يقوم الجهاز بالتواجد حول المواطن بأقرب نقطة له وتحديد أرقام هواتف الغرض منها تواصل المستهلك مع كل نقطة بشكل سريع ومباشر.

وأوضح أن السيارات التابعة للجهاز لم ترصد أي مخالفات خلال ثاني أيام العيد، إلا أنه كان هناك أكثر من شكوى لبعض الناس التى تعلن عن لحوم بـ70 جنيها للكيلو بينما يدفع المستهلك لـ90 جنيها، وتم الاتصال بالعربة وتوجيهها ورد القيمة للمستهلك فى لحظتها والتي تقدر بـ20 جنيها لكل كيلو.

وأشار إلى أن تلك السيارات تعمل عند تحديد نقط ارتكاز موجودة بالشوارع، موضحا أن كل نقطة تقوم بتغطية مناطق معينة، مثل نقطة دوران شبرا التى تغطى الزيتون والحدائق وروض الفرج

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