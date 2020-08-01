 5 معلومات عن مرشح الشيوخ بالمنوفية صاحب واقعة "علم مصر" المقلوب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، دعاية انتخابية لأحمد طاهر الفقي المرشح المستقل بمجلس الشيوخ في المنوفية والحاصل علي رمز الصقر، والذي قام بوضع علم مصر بشكل مقلوب على اللافتات الانتخابية والصور الشخصية، والتي أثارت حالة من الغضب بين عدد كبير من أهالي محافظة المنوفية.

وترصد "الوطن" معلومات عن المرشح أحمد طاهر الفقي:

1 - تخرج المرشح من كلية التربية قسم الخدمة الإجتماعية

2 - يعمل في مجال تجارة السيارات بقويسنا

3 - المرشح يقول إنه له إسهامات في المجال الخدمي والبحري بقريته ومركز قويسنا

4 - يترشح "الفقي" على المقعد الفردي المستقل

5 - يبلغ من العمر 35 سنة عند الترشح

وأكد "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نشر صورة علم مصر بالمقلوب على اللافتات سببه خطأ مطبعي، منوها إلى أنه سيتم تداركه وحل المشكلة في أقرب فرصة.

وشدد على أنه لا يقبل الإساءة للعلم المصري.