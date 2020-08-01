برلماني بحريني سابق: الإعلام الإخواني أجير وفاشل وليس لديه رسالة

قال جمال بوحسن، برلماني بحريني سابق، إن كل الإعلام المرتزق الذي يختار التمويل الخارجي ويقتات على الأزمات وشق الصف العربي، سيتأثر بانخفاض التمويل الذي يصل إليه من قطر وغيرها، وذلك خلال تعليقه على التراشق بين أفراد الإعلام الإخواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الإعلام الإخواني أجير وفاشل ولا يمتهن برسالة الإعلام النزيهة، وليس لديه رسالة يوصلها للمجتمعات.

وتابع، أن الإعلام الإخواني سيء جدًا ومعروف بأنه فاشل ولا يؤدي الرسالة الإعلامية المرجو منها، موضحًا أن أي إعلام يبنى على هذا التمويل الخارجي سيتأثر بشكل أو بآخر.

وأوضح، أن النظام القطري لديه تناقضات كبيرة في رسالته الإعلامية، حيث إن التردي فيها ملاحظ، مشيرًا إلى أنه استغل مسجد آيا صوفيا من النواحي السياسية والإسلامية والجغرافية.

وواصل: إعلام الإخوان مأجور ومنحط وليس مبادئ أو أجندة تخدم المصالح العليا للأمة الإسلامية والعربية وكنا نتوقع هذا التراشق بين إعلام الجزيرة وغيرها.