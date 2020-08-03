عضو مجلس محلي فرساي بفرنسا: نتوقع تمثيلا جيدا للمرأة في الاستحقاق الجديد

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو بالمجلس المحلى لمدينة فرساى بفرنسا، أن دور المرأة المصرية سيكون كبيراً ومهماً فى مجلس الشيوخ القادم؛ لأن لها المواقف القوية والمؤثرة خلال السنوات الأخيرة، واكتسبت خبرات تؤهلها لمثل هذه المناصب سواء كانت قيادية أو تشريعية.

وأضافت «جادو» لـ«الوطن»: «المرأة المصرية فى مجلس الشيوخ سيكون لديها تمثيل جيد، لا سيما أن المجلس سيضم أهل الخبرة فى جميع المجالات، ومن المفترض أن يكون من ضمن أدواره الأداء الرقابى على مجلس النواب، وهذا من حق المرأة فى مصر التى تتوافر بها الكفاءات الكافية لخوض هذه التجربة، وعلى المجتمع دعمها بشكل واسع بعد العملية الانتخابية».

وتابعت: «المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نالت قدراً كبيراً من حقوقها، لا سيما فى الاستحقاقات الدستورية، وتقلّدت مناصب لم تكن تتقلدها من قبل كمنصبى المحافظ ونائب المحافظ، إضافة إلى الوزارات مثل الهجرة والثقافة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى، وفى الجانب التشريعى فإن مجلس النواب به الكثير من النائبات البارزات اللائى يقمن بدورهن على أكمل وجه ولا يقل عن بقية النواب، وبهذا فإن المرأة المصرية أصبحت تتخذ القرارات وتشرّع القوانين، والفيصل أصبح الكفاءة فقط، وهذا منصف لأنه لا يعتمد على التمييز».

وعن التصويت بالبريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، قالت «جادو»: «إنها خطوة مهمة للغاية وسهّلت على المصريين فى الخارج عملية التصويت، حيث إن هناك مصريين مقيمين بالخارج يبعدون عن مقار لجان التصويت بمسافات بعيدة جداً، لكن نظراً لارتباطهم بالعمل لا يتمكنون من الذهاب للقنصليات أو السفارات»، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ سيخفف العبء على مجلس النواب فى القيام بأعماله، وسيسهم فى توزيع المهام بينهما.

وتابعت «جادو» حديثها لـ«الوطن» قائلة: «من الأمور المهمة بالنسبة لنا كمصريين فى الخارج أن يكون مجلس الشيوخ أعضاء من أصحاب الكفاءة والخبرة، ونتمنى أن يكون هناك تواصل مع الجاليات المختلفة؛ لأن ملف المصريين المقيمين فى دول العالم المختلفة ذو طبيعة خاصة».

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