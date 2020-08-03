المصريـون بالخـارج ينتخبون "الشيوخ"

«حالة طوارئ» داخل أجهزة الدولة، استعداداً لتصويت المصريين بالخارج، للتصويت بماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، خلال يومى 9 و10 أغسطس المقبل، بالتوقيت المحلى للدولة التى يقيم فيها الناخب، حيث قدمت وزارتا الخارجية والهجرة تسهيلات واسعة للمصريين بالخارج لتشجيعهم على التصويت، خصوصاً فى ظل إجراءات فيروس كورونا.

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التسجيل

انتهى تسجيل المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وذلك خلال الفترة من 25 يوليو 2020 وحتى 31 يوليو 2020.

لا يسرى التسجيل للتصويت بالخارج على أى استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة.

فى حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد، لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

يمكن الناخب من تحميل بطاقات الاقتراع وإرسالها للبعثة الدبلوماسية التى سجل نفسه للتصويت بها بالبريد أثناء فترة التصويت بالخارج.

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تسهيلات التصويت

تم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت بالبريد السريع تسهيلاً عليهم، خصوصاً فى ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالخارج.

تم تخصيص موقع إلكترونى لتسجيل الرغبة فى التصويت للمصريين بالخارج تسهيلاً عليهم وذلك لتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها.

سيتم موافاة المصريين بالخارج بكافة المعلومات عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم.

إتاحة القائمة النهائية على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصرى المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت.

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1.25 مليون مصرى مغتربون بالخارج فى الدول الأوروبية بنسبة 44.8%

دعاية المرشحين بالخارج

استخدام السوشيال ميديا للتواصل مع المصريين بالخارج على مستوى العالم.

جروبات على «الواتس آب» للتعريف بالمرشحين وتبادل المناقشات الخاصة بالانتخابات.

الاعتماد على أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج كهمزة وصل بينهم وبين المرشحين.

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