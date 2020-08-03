إكس لارج وSurf's Up.. خريطة القنوات الفضائية في رابع أيام عيد الأضحى

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الشاويش حسن" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "البنات عايزة إيه" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الأولة في الغرام" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "إكس لارج" الساعة 8 مساءً، و"سمكة وصنارة" الساعة 10 مساءً، و"شارع الهرم" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Great Wall الساعة 2:30 ظهرًا، وSurf's Up الساعة 4:30 عصرًا، وMadagascar بجزئيه الساعة الساعة 6:30 و8 مساءً، وفيلم Storks الساعة 10 مساءً، وTooth Fairy الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الأول الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

DMC

عرض برنامج "تع إشرب شاي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.