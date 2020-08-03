95 % نسبة الإشغالات السياحية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هذه الفترة تشهد إقبالًا سياحيًا منقطع النظير على المنتجعات السياحية، تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مما شجع الساحين على زيارة مصر.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هناك بعض الفنادق يوجد عليها إقبالا سياحيا شديدا، وتضطر لتأجيل بعض الحجوزات نظرًا لالتزامهم بنسبة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية، والتي أقرتها وزارتي السياحة والصحة، كإجراء احترازي لمجابة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن نسبة الأشغال السياحي العامة على مستوى المحافظة بلغت 95%، وتعد مدينة دهب أعلى مدن المحافظة السياحية في نسبة الاشغالات، حيث تشهد إقبالا شديدا من السياحة الداخلية، إضافة إلى السياحة الخارجية، وتليها مدينة شرم الشيخ، ثم رأس سدر، وطابا، سانت كاترين، نويبع.

وأوضح المحافظ، أن مطار شرم الشيخ يستقبل يوميًا رحلات جوية سياحية قادمة من دولتي أوكرانيا و بيلاروسيا، وبعض الجنسيات الأخرى، إضافة إلى السياحة العربية القادمة من العراق والإمارات والأردن، مما أدى إلى تصارع الفنادق في الحصول على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية.