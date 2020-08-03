محمية أبوجالوم تستقبل 1200 زائر يوميا بإجراءات احترازية مشددة

قال الدكتور أحمد صادق، مدير محمية أبوجالوم، اليوم الاثنين، إن المحمية تستقبل الزوار منذ الأحد الماضي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مدير محمية أبوجالوم، أنه جرى الاتفاق مع شركات السياحة، بالالتزام بالنسبة المقررة وهي 50% من الطاقة الاستيعابية للمحمية والتي تقدر بنحو 1200 زائر يوميًا.

وأكد أنه جرى التنبيه على شركات السياحة، بضرورة التنسيق بالنسبة للأعداد القادمة، حتي لا يُمنع أحد من الدخول والاستمتاع بما تحويه المحمية من مناظر طبيعية وشعاب مرجانية.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عبر صفحات المحمية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أن المحمية اكتملت طاقتها الاستيعابية اليوم، حتى لا ترسل شركات السياحة أفواجًا أخرى، بهدف تحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي بين الزوار، ومنع ظهور فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن محمية أبو جالوم تشتهر بوجود مناطق غوص فريدة من نوعها في العالم، بمنطقة البلوهول التي تضم بيئة بحرية بكر، وتنوع للبيئة البحرية من الشعاب المرجانية والأسماك النادرة، ومناطق غوص رأس مملح ، الدحيلة.