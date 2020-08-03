إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال العيد بالمنوفية

شنت الوحدة لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة لإزالة 4 حالات إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بقريتي المصيلحة والماي بمساحة 240 م2 حفاظا على الرقعة الزراعية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات والمتابعة اليومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة كل التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.