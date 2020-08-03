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محمود مسلم

إزالة فورية لـ18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

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الوطن
03:33 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات والمتابعة اليومية للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها والإزالة الفورية في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن.

أوضح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 3 أغسطس 2020 تم تنفيذ إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالي مساحة 8 قيراط و9 أسهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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