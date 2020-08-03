"الري": أبدينا اعتراضنا الشديد على إجراء إثيوبيا الأحادي بشأن ملء السد

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن وزير الري أبدى اعتراضه الشديد على إجراء إثيوبيا الأحادي بشأن بدء ملئ السد الإثيوبي، في الفترة الأخيرة، وذلك دون التشاور أو التنسيق مع مصر والسودان، خلال انعقاد ثاني اجتماعات الجولة الثانية للتفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، استكمالاً لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة ten: "هذا الأمر يشير وجود دلالات سلبية واضحة وتؤكد على عدم رغبة الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وشامل للأطراف كافة".

وأكد، على أن هذا الإجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، مشيرًا إلى أن مصر أكدت على سرعة التوصل إلى اتفاق لتشغيل وملء السد الإثيوبي، بحيث يجري التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.

وأتم: "نحن في سلسلة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، ونبدأ من الغد أولى الاجتماعات على المستوى الفني والقانوني بشأن سد النهضة خلال الجولة التفاوضية الحالية".