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مصر للطيران تسير 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:34 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم

مصر للطيران تسير اليوم 25 رحلة لعدة وجهات حول العالم

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، 25 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من لندن - باريس - إسطنبول - أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل ورحلتين جويتين إلى دبي وميلانو وأبوظبي، بالإضافة إلى رحلتين جويتين داخليتين إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة. 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. 

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