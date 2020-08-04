وزير التعليم يكشف حقيقة "الدور الثالث": استثنائي لهذه الفئة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة يبدأ 22 أغسطس، "هناك بعض الخلط في السوشيال ميديا على مايسمى بالدور الثالث"، مؤكدا أن الثانوية العامة بها دور رئيسي ودور ثاني.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أن الدور الثاني في ظروف فيروس كورونا سمح لمن له عذر قهري نتيجة حظر في المنطقة التي يتواجد بها أو إصابته بأنه يختار الدخول للدور الثاني ويحصل على فرصة أولى أو درجة كامل، مشددا أن هذا لتلك الفئة فقط.

وأوضح أن هذا لا يسمى دور ثالث ولكن دور استثنائي لمن دخل بهذا الاستثناء ولهذه الفئة فقط.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".