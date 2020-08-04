حصر مخازن الكتب الدراسية بالمنوفية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد، اليوم، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، مخازن الكتب الدراسية بالمديرية، للوقوف على موقف استلام الكتب من الوزارة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021/2020.

واستمع "سويد" خلال جولته للعرض الذي قدمه مسؤول مخازن توريدات المديرية عن نوعيات وأصناف الكتب التي وردت حتى الآن، وكذلك الأصناف التي لم ترد.

وفي نهاية الجولة التفقدية، أكد "سويد" التواصل المستمر مع قطاع الكتب بالوزارة، وسرعة حصر الأصناف التي لم ترد وإخطار المسؤولين بها.