والدة الأولى علمي علوم بعد إصابتها بكورونا: أنا خفيت وبنتي تفوقت

حصلت الطالبة روان أحمد عبدالمنعم، على مجموع درجات 410 من 410 في الثانوية العامة لتحقق نسبة 100% وتحتل المرتبة الأولى على شعبة علمي علوم، وذلك رغم تعرضها لظروف عصيبة أثناء فترة الامتحانات لإصابة والدتها بفيروس كورونا.

"عزلوني عنها وخبوا عليا مرضها عشان متأثرش في مذاكرتي" هكذا صرحت روان التي رغم ظروف مرض والدتها وبمساعدة أهلها أصرت على المحافظة على تلقي الدروس والمذاكرة وأصرت على النجاح والتفوق.

كما أضافت أنها رغم قلقها على والدتها وتركها للمنزل واظبت على المذاكرة والمراجعة وكانت تطمأن عليها عن طريق أخواتها ووالدها ومراسلتها عبر تطبيق "واتس آب".

"الحمد لله أنا خفيت وبنتي طلعت الأولى"، هكذا صرحت والدة "روان" بأنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا هي وابنتها الصغرى "تقى" وقاموا بعزل أنفسهم عن "روان" ومتابعتها والاتصال بها عبر الإنترنت ومساعدتها وتشجعيها على المذاكرة رغم آلام المرض.

كما أعربت روان عن تمنيها باستمرار التفوق وإسعاد أهلها ورد جميلهم معها كما أضافت بأنها تتمنى الحصول على منحة دراسية للدراسة بالخارج والوصول لأعلى المراتب العلمية.