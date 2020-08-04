وزير التعليم: الرئيس السيسي أمر بالإسراع في بناء المناهج الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بالإسراع في بناء المناهج الجديدة: "نبني مناهج السنوات من 4 ابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، لنغير المناهج بسرعة بقدر الإمكان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "منقدرش نغير مناهج الصف الثانوية بسرعة، لازم نستنى شوية، واللي قدرنا نغيره في زمن قصير لإنقاذ جزء من المعضلة، هي طريقة التقييم، غيرناها في الصف الأول الثانوي بداية من 2018".

وتابع: "وداعا لطريقة التقييم التي كانت متبعة في امتحانات الثانوية العامة، وهي الامتحانات المحفوظة المسبقة التي تأتي من نماذج اطلع عليها الطلاب في كتاب الوزارة أو كتاب خارجي، بحيث أن الطالب صار عاجزا عن التعامل مع أي أسئلة ترد خارج هذه النماذج، بل ويعتبرها خطأ من الوزارة".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن العملية التعليمية يجب أن تقيس مستهدفات التعلم وليس حفظ إجابات وأسئلة متفق عليها.