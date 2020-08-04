وزير التعليم: مجموع الثانوية لا يعبر عن المهارة الحقيقية للطالب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسب النجاح في الثانوية العامة متفاوتة، موضحًا أن الحاصل على المركز الأول قد يكون أحرز 65% نسبة نجاح في النظام البريطاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لو عملنا معادلة بين هذه النتيجة وطلاب في دول أخرى، قد تقابل نسبة النجاح 95% بمصر، 80% أو 65% في دولة أخرى، ومن ثم فإن المجموع في حد ذاته لا يعبر عن المهارة الحقيقية".

وتابع: "حاولنا تغيير مستوى الامتحان المصري وما يقيسه حتى يجاري طريقة القياس حول العالم، عشان الأول عندنا يدخل أي مكان في العالم، وكذا الأمر بالنسبة للطالب المتوسط".

وواصل: "الثانوية التقليدية اللي ودعناها السنة دي هي اللي جابتنا الكلمة دي، لكننا غيرنا طريقة التقييم، وبنعمل مناهج جديدة لكن بداية من كي جي 1 حتى الصف الثالث الابتدائي".