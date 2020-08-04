شوقي: كورونا أقنع أولياء الأمور والطلاب بضرورة تعديل نظام التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت مخططاتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال العام الدراسي المقبل، مدللًا على ذلك بإعلان يوم محدد لبدء الدراسة.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "وضع الوباء يتغير من يوم لآخر، ومن ثم فإننا نتعامل مع أزمة متحركة، وسنتعامل مع أسوأ السيناريوهات".

وأوضح، أنه لا يمكن تعميم نظام التعليم عن بعد لجميع السنوات، وفي نفس الوقت لا يمكن التعامل مع كثافات الفصول التي كانت موجودة قبل الأزمة.

وتابع: "في كل محنة منحة، وفي فترة كورونا تمكنا من التعامل بأدوات كثيرة جدًا، واستجاب الناس لمنصات التواصل في مدارسنا الحكومية بداية من الصف الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، كما جرى تعميم الدروس الإلكترونية، وبنك المعرفة".

وواصل: "كنا بنشتغل على كل ده من 5 سنوات، لكن كورونا خلت الناس تشوف، وكان في أولياء امور مكنش عندهم وقت يقعدوا في البيت مع أولادهم، فقعدوا بسبب كورونا، واكتشفوا إن الحاجات دي مفيدة، كنا عاوزين نعمل فكرة الامتحان بالكتاب المفتوح وأسلوب الأبحاث في التقييم، كل ده كان هيتعمل لكن في وقت أكتر".