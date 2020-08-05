مصر للطیران تسير 21 رحلة دولية وداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي، والمقررة اليوم الأربعاء، على مدار الـ 24 ساعة القادمة.

وأكدت الشركة أنها ستسير اليوم، 21 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «أمستردام- باريس- روما- لندن- الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم»، ورحلتين جويتين إلى «ميلانو وأبوظبي ودبي»، ورحلات استثنائية إلى كل من «جدة والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى «شرم الشيخ» ورحلتين إلى «الغردقة»، وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها مايقرب من 1700 راكب من جنسيات مختلفة.