رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطیران تسير 21 رحلة دولية وداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

الرحلات ستقل على متنها مايقرب من 1700 راكب من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
04:24 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
مصر للطیران تعلن : تسير 21 رحلة طيران دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطیران تعلن : تسير 21 رحلة طيران دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي، والمقررة اليوم الأربعاء، على مدار الـ 24 ساعة القادمة.

وأكدت الشركة أنها ستسير اليوم، 21 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «أمستردام- باريس- روما- لندن- الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم»، ورحلتين جويتين إلى «ميلانو وأبوظبي ودبي»، ورحلات استثنائية إلى كل من «جدة والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى «شرم الشيخ» ورحلتين إلى «الغردقة»، وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها مايقرب من 1700 راكب من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

"مصر للطیران" تسير غدا 25 رحلة جوية تقل 2500 راكب

مصر للطیران تسير 19 رحلة تقل على متنها 1500 مسافر اليوم

مصر للطیران: تسيير 19 رحلة جوية غدا والرحلات تقل 1500 مسافر

"مصر للطیران" تسير 24 رحلة تقل 2400 مسافر خلال الـ24 ساعة المقبلة

عاجل.. "مصر للطیران" تكشف سبب إلغاء رحلاتها إلى الكويت

"مصر للطیران" تستقبل 3500 مسافر في ثاني أيام عيد الأضحى

مصر للطیران تستأنف رحلاتها المنتظمة للكويت اليوم

مصر للطیران للخدمات الجویة تحصل على شهادة أیزو في نظام سلامة الغذاء