أحمد الأول علمي علوم بالثانوية العامة: ذاكرت 12 ساعة يوميا بسبب كورونا

قال أحمد السيد برعي الحاصل على المركز الأول شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، إنه كان يذاكر ما بين 10 إلى 12 ساعة يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كنت أذاكر 6 ساعات يوميًا منذ بداية السنة الدراسية، لكن بعد التوقف عن الدروس الخصوصية في المراكز بشهر مارس، أصبحت أذاكر 12 ساعة".

وتابع بأنه التزم بالإجراءات الاحترازية، ولهذا لم يخرج من بيته طيلة 4 أشهر، مفضلًا الاعتماد على نفسه.

وواصل: "عندما امتنعت عن الذهاب للدروس كنت قد انتهيت من مذاكرة المناهج، لكني راجعت دروسي مع نفسي، ووالدي يعمل مدرسًا للغة العربية بالمرحلة الثانوية، وذاكر لي المادة بداية من الفصل الرابعة الابتدائي إلى الآن".

بدورها قالت علا أحمد سعد الحاصلة على المركز الأول في شعبة الأدبي، إنها كانت تذاكر نحو 8 ساعات يوميًا، مشيرةً إلى أنها علمت بحصولها على المركز الأول من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لافتةً إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الألسن.