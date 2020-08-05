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محمود مسلم

ضبط لص سرق حقيبة مسافر في محطة قطار سوهاج

كتب:

الوطن
10:59 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
المتهم

المتهم

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بلاغا من أحد المواطنين، بأنّه أثناء استقلاله أحد القطارات "الإسكندرية / الأقصر"، وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج اكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفوري مع البلاغ تم تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج – له معلومات جنائية)، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المضبوطات بمنزله حيث أمكن ضبطها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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