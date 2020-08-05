ضبط لص سرق حقيبة مسافر في محطة قطار سوهاج

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بلاغا من أحد المواطنين، بأنّه أثناء استقلاله أحد القطارات "الإسكندرية / الأقصر"، وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج اكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفوري مع البلاغ تم تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج – له معلومات جنائية)، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المضبوطات بمنزله حيث أمكن ضبطها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.