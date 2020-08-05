انتهاء مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي في السعودية

هنأ الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية، رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح موسم الحج هذا العام 1441، معلنا الانتهاء من أعمال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي لحج هذا العام.

وأكد بندر تنفيذ كل أعمال نسك حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1441، خلال الوقت الشّرعي وفقًا للطلبات التي جرى استقبالها عبر المنصّة الإلكترونية للمشروع من جميع أنحاء العالم، اضافة إلى الطلبات التي جرى استقبالها من وكلاء التّسويق المتعاقدين مع المشروع وهي: "مؤسّسة البريد السّعودي، مصرف الراجحي، بنك البلاد، جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، شركة الراجحي للخدمات".

وقال إنه على الرغم من رمزية الحج هذا العام لظرف وباء كورونا الذي انتشر في العالم، فإن المشروع وضع خطة لاستقبال الطلبات على الهدي والأضاحي، وبلغ إجمالي ما نفذه هذا العام بمشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة 50110 رؤوس من الأغنام وفق إجراءات احترازية واشتراطات صحية مشددة للعاملين طوال فترة التّشغيل.

وخضعت كل أنعام النّسك للفحص البيطري في المحاجر البيطريّة في بلدان الاستيراد قبل نقلها إلى ميناء جدة الإسلامي، للكشف عليها مرة أخرى ظاهريًا ومخبريًا من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليحدث مجددا استكمال مراحل الكشف الشّرعي، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التّشغيل .

حجار يعلن نجاح أعمال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي

وثمّن الدكتور حجار التّعاون الوثيق مع الأجهزه الحكومية التي ساهمت في إنجاح أعمال المشروع، وأثنى على جهود أعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المكلفة بمراقبة ومتابعة أعمال المشروع والمكونة من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج والعمرة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

وأوضح أنه خلال يوم العيد، وأيام التّشريق جرى توزيع كمية من لحوم الهدي على فقراء الحرم من خلال الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وفق برنامج معد للتوزيع تتوفر فيه الإجراءات الإحترازية المتبعة.

وقال حجّار إن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الذي أنشئ في عام 1983 أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم، وهو مشروع خيري، غير ربحي ويحظى بدعم غير محدود من المملكة، وهو يقوم بأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي والصدقة والعقيقة نيابة عن الحجاج، ومن يرغب من المسلمين، ويتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة إدارة هذا المشروع التّقني العملاق منذ إنشائه، ومع تزايد الحجاج ازداد الطلب على الهدي والأضاحي فقد وصل عدد الأَنْعَام في حج عام 1440 أكثر من مليون رأس وزع المشروع لحومها على فقراء الحرم، إضافة إلى نقلها وتوزيعها إلى المستحقين من المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي للتّنمية، أن المشروع شهد نجاحات متتالية أبرزها:

- يسّر على الحجاج أداء نسكهم بيسر وسهولة.

- حافظ المشروع على بيئة المشاعر المقدسة.

- ضمن إيصال لحوم الهدي والأضاحي لمستحقيها من فقراء الحرم، والمحتاجين في العالم الإسلامي.

- تحقق الاستفادة من كامل مكونات الذبيحة.

وأكد أن المملكة بصدد توسعة وتطوير المشروع وإدخال تقنيات جديدة لمقابلة الطلبات المتزايدة للاستفادة من خدمات المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع مستمر في تلقي طلبات الصّدقات، والفدو والعقيقة طوال العام.