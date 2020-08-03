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بدء توزيع لحوم الأضاحي الخميس بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية

كتب:

سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى
07:08 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

تبدأ وزارة الأوقاف أول توزيع 80 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول من أغسطس اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق 6 أغسطس 2020م.

وسيتم التوزيع تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات، وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيبدأ التوزيع بمحافظات القاهرة والجيزة القليوبية والإسكندرية بواقع 2 طن لكل محافظة.

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