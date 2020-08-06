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عاجل.. مصرع طالب غرقا في حمام سباحة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:41 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي طالب مقيم بقرية ميت أم صالح ببركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا داخل حمام سباحه في قرية بروي يملكه "ع.راجح" التابعة لمركز تلا، حيث جري نقل الجثمان إلى المستشفى لإجراء الصفة التشريحية والتأكد من سبب الوفاة. 

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بغرق طالب يدعي "محمد جمال كامل" 15 سنة طالب، في إحدي حمامات السباحة بقرية بروي التابعة لدائرة المركز. 

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، وتم الاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا أن الطالب لا يستطيع الساحة ونزل حمام السباحة بصحبة أحد أصدقاؤه ولكنه غرق في حمام السباحة.

وأوضح شهود العيان أن الطالب جاء إلى القرية برفقة عدد من أبناء قريته، وبسؤال والده حول الواقعة نفي الشبهة الجنائية حول الواقعة.  

من جانبه، أكد طبيب مديرية الصحة، أن الطالب لقي مصرعه في الحال نتيجة وفاته باسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

 

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