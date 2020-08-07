"ولو صدقوا".. منجمون لبنانيون تنبأوا بانفجار ميناء بيروت

شهد لبنان، أمس الأول، انفجارا ضخما، في مستودع خزن فيه 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادا زراعيا، كما يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات، في منطقة ميناء بيروت، وأسفر الانفجار، عن مقتل المئات، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، وخلف أضرارا مادية فادحة.

ولبنان بلد غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضارته، كما أنه متعدد الأديان والطوائف، والشعب اللبناني معروف عنه أنه لا يشبه سوى نفسه فهو يجمع التناقضات، وإن كان يتم اتهامه عادة بأنه يتصرف كالأوروبي، وحتى أنه يظن نفسه أنه كذلك أحياناً، فيما طور الشعب اللبناني آليات تصرف وتعامل خاصة به متأثراً بأصوله العربية، وميله للتصرف كغربي برزت بعض العادات التي باتت عرفاً متفقاً عليه ومن لا يقوم بها لا يصنف كلبناني أصيل.

والتفت اللبنانيون عقب الانفجار، إلى مقاطع فيديو متداولة لبعض علماء الفلك والتنجيم، الذين كانوا حذروا بأن شرارة كبيرة ستقع في بيروت، ومن أبرز أولئك الذين تم تداول فيديوهاتهم، منجم يدعى ميشال حايك، سبق له وتوقع العديد من الأحداث ووقعت بالفعل، وانتشر فيديو لحايك، وهو يتحدث عن توقعات بحدوث معارك ورماد بمنطقة ميناء بيروت.

وأعادت قناة "إم تي في" اللبنانية، الثلاثاء الماضي، بعد الانفجار، نشر جزء من لقائها مع حايك حول توقعاته، قال فيه: "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت"، فيما ربطه بعض المعلقين بأنه كان يتنبأ بالانفجار الذي وقع في الميناء.

وظهر حايك في مقطع الفيديو متداول، قائلا: "جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت". وأرفقت الصفحة المنسوبة لـ"ميشال حايك" مقطع الفيديو بتعليق كُتب فيه:"أكثر مرة بحزن لما بتصدق توقعات يحمي الله لبنان".

https://twitter.com/i/status/1290699220383653889

وكان اسم ميشال حال برز العام الماضي أيضا مع توقعاته للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها لبنان، ومقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل في سبتمبر 2019، وتنبأ بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، وتنبأ بموت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

وأطلق ميشال حايك في 31 ديسمبر الماضي، مجموعة من التوقعات لعام 2020 تحت عنوان: "لكم لبنانكم ولكم لبناني"، معتبراً أنّ "لبنان الغد لا يشبه لبنان اليوم ولا لبنان منذ مئة سنة، وأنّ داخل لبنان سيكون هناك أكثر من لبنان"،مشيرا عبر قناة "إم تي في" اللبنانية، إلى أنه لا يتحدث عن تقسيم، وإنما عن شيء مختلف يُغني لبنان، واصفا 2020 بـ"دير الصليب" وبـ"الجنون".

وقال المنجم: "إنّنا سنرى (دير صليب) مفتوح في كل الأرجاء اللبنانية من سوبرماركت ومصارف وغيرها من المؤسسات، حتى أن "الجنون سينتقل ليحل بين الأزواج بسبب القلة المادية"، مضيفاً إن "الأمر يعود الى المثل القائل: القلة بتولد النقار"، وفقا لما نشرته صحيفة الجمهورية اللبنانية.

وأضاف حايك، أن الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وأن الزواج المدني سيكون مسموحاً في منطقة وممنوعاً في منطقة ثانية، وأنّ مساحة لبنان ستتبدل، وكذلك النشيد والعلم سيشهدان تغييرات، مشيرا إلى أن الثورات ستولد ثورات، وتابع المنجم اللبناني قائلا: انفجاران داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار، موضحا: تبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات وذلك وفقاً للأحلام المتظاهرين.

وأضاف حايك، أن هناك إفلاس نصفه وهمي ونصفه حقيقي، موضحا: أن "الليرة مظلومة، وستتحوّل مع الوقت إلى عملة صعبة"، مشيرا إلى أن المصارف مفتوحة على كل الاحتمالات، دمج، إفلاس، ولن تبقى المصارف حفلة "شحادة"، وقال المنجم، إن "مصرف لبنان رح يتحول إلى محكمة المحاكم، سوف يُحاسَب ويُحاسِب ويرسل إلى السجون"، موضحا في توقعاته: "هناك حكومة وولادتها قيصرية ومسارها فريد من نوعه".

وقال حايك، إن "هناك بترول والعائدات ليست برسم السرقة والنهب"، مضيفا:"دول وجهات تتسابق لضخ المال إلى لبنان"، وأشار المنجم إلى أن "يعيش حزب الله لفترة عابرة يكون فيها بحالة خطرعلى نفسه وعلى لبنان".

وكذلك الحال انتشر مقطع من فيديو "الشرارة رح تندلع من وسط بيروت" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن توقعات ليلى عبداللطيف، وقالت رداً سؤال فيما اذا كان العدو الاسرائيلي سيضرب مواقع في لبنان خلال الصيف: "الشرارة رح تندلع من وسط بيروت". وفي فيديو آخر، أشارت عبداللطيف، إلى أن: "في قلق كبير من هون لـ10 آب في لبنان بتمنى ما يصير شي"، وفقا لما ذكره موقع "لبنان 24".

https://twitter.com/i/status/1290691609512812546