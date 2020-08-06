ماكرون: على السلطات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وإعادة بناء الثقة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يجب تشديد حرية التعبير والصحافة في لبنان والقدرة على الإبداع والابتكار، وفرنسا عقدت مؤتمرات في باريس لبحث الوضع الاقتصادي اللبناني منذ عامين تقريبًا والعمل على استجابة اقتصادية وضرورة إصلاحات في قطاعي الطاقة والكهرباء ومكافحة الفساد.

وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي عقده في لبنان، أن فرنسا خصصت التمويل للإصلاحات الاقتصادية، والمجتمع الدولي ينتظرون تلك اللحظة المحورية للبدء في العمل، "في وجه الغضب أدعو للأمل، وصباح اليوم تكلمت مع الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتسخير القوى السياسية قواها وأن تتحمل مسئوليتها وإعادة بناء الثقة والتي لن تتغير بين ليلة وضحاها".

وتابع: "على القادة والسلطات اللبنانية أن تظهر بأنها تملك القدرة على الاستجابة لتلك المطالب، وسأقول بكل تواضع وحزم، جأت إلى لبنان ليس لتوزيع شيكات على بياض لأنظمة لا تملك ثقة شعبهم، وبالتالي أطلب منكم خلال الأسابيع المقبلة أن تستمعوا إلى رسالتي، سأعمل مع القادة اللبنانيين، وأنا أتوقع من السلطات أن تكون واضحة للإصلاحات الضرورية، وسأعود في الأول من سبتمبر العام الجاري للنظر إلى هذه القفزة التي على لبنان أن يقوم بها".