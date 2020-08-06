القليوبية تسجل "صفر إصابات" بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، "صفر إصابات" بفيروس كورونا، واستقر العدد الكلي للإصابات على مستوي المحافظة منذ بدء الجائحة على 8717 حالة.

ومنذ بدء الجائحة وحتى اليوم سجل مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2183، وشرق شبرا الخيمة 1033، وغرب شبرا 1170، وشبين القناطر 726، وطوخ 961، وقليوب 674، وقها 44، وكفر شكر 413.

كانت مستشفى النيل بشبرا الخيمة قد أعلنت، اليوم، خروج 18 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وذلك بعد ورود تقارير نتائج المسحات التي جرى سحبها، والتي جاءت سلبية.