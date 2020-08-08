"الثانوية": 13 ألفاً "علمي علوم" حصلوا على أكثر من 98.5%

كشف المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة 2020، عن تخطِّى أكثر من 13 ألف طالب حاجز الـ98.5% فى شعبة علمى علوم، قبل إضافة الحافز الرياضى، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب إلى 98.6%. وأوضح المجمع أنه لا بديل عن توجه الحكومة ممثلةً فى وزارة التعليم العالى لزيادة أعداد المقبولين بالطب بنسبة لا تقل عن 10%، لأن كليات الطب تستوعب ما بين 8 و10 آلاف طالب.

ورجح المجمع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان درجة واحدة أو نصف درجة عن كليات الطب البشرى، ليتراوح بين 403.5 درجة بنسبة 98.4%، و404 درجات بنسبة 98.53%، وسيكون الحد الأدنى للقبول فى كليات الصيدلة 402 درجة بنسبة 98%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتأرجح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أو أقل درجة بحد أدنى 400.5 درجة بنسبة 97.68%.

مؤشر التنسيق: 98.6% للطب و98.4% للأسنان والهندسة 93.9% و العلاج الطبيعى 97.9%

وتوقع المجمع التكرارى أن يتوقف الحد الأدنى لكليات الطب البيطرى عند 400 درجة بنسبة 97.56%، وفيما يتعلق بشعبة الرياضيات، حصل أكثر من 18 ألف طالب على مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9%، ومن المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94%، على غرار العام الماضى أو أقل بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.

وقال السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن المرحلة الأولى للتنسيق ستنطلق يوم 22 أغسطس الجارى، بعد الانتهاء من اختبارات القدرات بـ72 ساعة، وتستمر 5 أيام.

من جهة أخرى، يواصل طلاب الثانوية اليوم تقديم طلبات التظلمات من نتائجهم فى امتحانات الدور الأول، حتى 20 أغسطس، فيما تبدأ غداً الأحد إجراءات اطلاعهم على صور من نماذج إجاباتهم فى المقار المحددة لذلك بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظات.