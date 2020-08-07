الرئيس اللبناني الأسبق: نعول على دعم مصر لنا

قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق، إن بلده ينزف ويعاني من كارثة بعد أخرى منذ سنوات، موضحًا أن الوضع على الأصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة يعيش في مرحلة كوارث.

وأضاف الجميل خلال مداخلة عبر شاشة اكسترا نيوز، أن كارثة انفجار مرفأ بيروت توجت مرحلة طويلة من المعاناة والمآسي التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وتابع، أن لبنان عبارة عن طائرة تطير دون قبطان، حيث لا قيادة على الصعيد السياسي وصعيد المؤسسات، ومن ثم فإنه صعب للغاية إيجاد حلول.

وشدد، على أنه لا مجال لمعالجة الأمور إلا بتغيير سياسي جذري وتغيير الطاقم السياسي بالكامل، الذي يتحكم في البلاد، لانتشال لبنان من المستنقع الخطير الذي يتخبط فيه منذ سنوات.

وواصل: "لبنان ليس في حاجة إلى عصا سحرية، فهناك ثورة على الأرض وقيادات فتية قادرة على القيام بواجبها وإنقاذ البلاد، لكن يجب إعطاء فرصة لهذا الفريق، للعمل والإنقاذ، والحل يتمثل في استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات نيابية جديدة لاختيار قيادات يثق فيها الشعب.

وأكد أن مصر دائمًا وقفت إلى جوار لبنان، وهي الأخ الكبير لبلاده، ومن ثم كان من الطبيعي أن تقف إلى جانبها في أزمتها الأخيرة: "نعول على دعم مصر وأن تقود حملة دولية وعربية من أجل تعبئة كل الطاقات لمساعدة لبنان في هذه المرحلة".