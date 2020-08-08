تعقيم وتطهير المقار الانتخابية بالمنوفية

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنوفية، تعقيم المدارس التي تم اختيارها مقرات للجان انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان و أماكن الإستراحات، وإنارة الطرق المؤدية إليها.

كما قامت الوحدات المحلية بالمنوفية بعمل الصيانة اللازمة للكهرباء وجميع المرافق والتأكد من وجود وسائل الإضاءة البديلة وتوفير المولدات في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء عمليه الفرز، والتأكد من عدم وجود أي أعطال تعوق العملية الانتخابية، ومتابعة التجهيزات الكاملة لغرف المبيت الخاصة بأفراد التأمين من رجال الجيش والشرطة.

وكلف مسؤولو الوحدات المحلية فرق ومجموعات عمل مجهزة بـ"التاب" لمساعدة الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، استعدت رئاسة مركز ومدينة أشمون بتجهيز 94 مقرًا انتخابيًا و111 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين 505 ألفًا و620 ناخبًا علي مستوى مركز ومدينة أشمون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنجاح العملية الانتخابية بنطاق المركز.