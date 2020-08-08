تحرير 1578 قضية تموينية خلال شهر بالمنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير 1578 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، بإجمالى مضبوطات 344,559 طن مختلفة الأصناف، منها 72 قضية فى مجال الغش التجاري، وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 31 قضية فى مجال الرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة غير المرخصة من قبل الدولة، وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و60 قضية حيازة وعرض وبيع لحوم بلدى بأزيد من السعر المعلن عنه، و140 قضية بيع مطهرات طبية بأزيد من السعر الرسمي (محلات مستلزمات طبية).

إضافة إلى تحرير 91 قضية بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمي محلات تجارية، و456 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و329 بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و162 قضية لعدم وجود شهادة صحية، و111 قضية إنتاج خبز نقص وزن، و22 قضية عدم نظافة عجين، و4 قضايا عدم تواجد المدير المسئول بالمخابز، و100 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من تنفيذ 157 حكمًا، وتحصيل 23 ألف و600 جنيه غرامات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الأحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن من أي تلاعب.