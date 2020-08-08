ندوة بالغربية لاتحاد "الجمعيات الأهلية" للحث على المشاركة في "الشيوخ"

نظم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ندوة بمركز شباب مدينة كفرالزيات حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية واللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 وتوفيق أوضاعه، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، والعميد سعيد الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي بالغربية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية، في رفع الوعي لدى أعضائها والمواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، وذلك لاستكمال البناء التشريعي والديمقراطي لمصر ويصبح لمصر غرفتين للتشريع أسوة بكل دول العالم وان مجلس الشيوخ سيكون داعما للدولة المصرية ويتيح فرصة أكبر للنقاش والحوار بين المصريين حول أهم القوانين المقترحة قبل إقرارها من مجلس النواب.

مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة من قبل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للتعريف بمجلس الشيوخ، والحملة تدعو كل المواطنين المسجلين في جداول الانتخابات بضرورة ممارسة حقهم الانتخابي، وعدم الاستجابة والتصدي لبعض الأصوات من الداخل والخارج التي تدعو لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن قانون الجمعيات 149 لسنة 2019 جاء بعد حوار مجتمعي شارك فيه أكثر من 1200 مشارك من المنظمات الأهلية وتتضمن القانون عدد من المواد تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضرورة إعلان مصادر تمويل اي جمعية وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطته، مشددا أن القانون الجديد يحظر على الجمعيات التي أدرجت على قوائم الكيانات الإرهابية توفيق أوضاعها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

وأضافت اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم كل الدعم للجمعيات الأهلية وعلى تواصل مستمر مع أعضائها لمواجهة أي معوقات تواجهها وأنه يجب أن تقوم الجمعيات الأهلية بدورها في توعية المواطنين والسيدات بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ القادمة وأن ذلك حق لكل مواطن واختيار من يمثله في المجلس الذي سيضم خبرات متعددة تخدم العملية التشريعية والديمقراطية في مصر.