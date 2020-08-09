القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا في 11 مركزا ومدينة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، صفر إصابة بفيروس كورونا، على مستوى 11 مركزا ومدينة بالمحافظة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، ثبات أعداد الإصابة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 8867 حالة.

بينما توقفت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2186 وشرق شبرا الخيمة 1184 حالة، وغرب شبرا 1168 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 962 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 45 وكفر شكر 418 حالة إصابة.

كان مستشفى بنها التعليمي، بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى، قد أعلن عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، بعد أن أصبح المستشفى الآن بدون مصاب واحد، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيًا.