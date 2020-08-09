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محمود مسلم

تحرير 272 قضية تموينية وضبط 600 ألف كمامة مغشوشة في أسبوع بالمنوفية

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الوطن
10:38 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجارى، أسفرت عن تحرير 272 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وتم ضبط 600 ألف ماسك طبي غير مطابق للمواصفات القياسية.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أى تلاعب .

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