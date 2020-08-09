ضبط القائمين على إقامة صوان أفراح بمنطقة بلبيس بالشرقية 

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين (صاحب قاعة مناسبات كائنة ببندر بلبيس – صاحب فراشة) بإعداد وتجهيز صوان أفراح بأحد الشوارع ببندر بلبيس "دون تواجد أحد من الأهالى" مخالفين بذلك قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وأمكن ضبط المتهمان.