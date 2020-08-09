التحقيق مع مدير وحدة الضرائب العقارية بسبب تغيب العاملين بالشرقية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة إلى مبنى وحدة الضرائب العقارية بالحلوات، لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة، وتلاحظ له عدم تواجد عدد كبير من العاملين بمقر عملهم ليوجه مدير عام الضرائب العقارية بإجراء تحقيق عاجل مع مدير وحدة الضرائب العقارية بالحلوات للوقوف على أوجه التقصير.

ووجه المحافظ مدير عام الضرائب العقارية بمتابعة أداء مديري الإدارات الفرعية وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وإلزامهم بمواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة إعادة الانضباط بوحدة الضرائب العقارية بالحلوات للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم.