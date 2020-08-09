وزيرة الهجرة: نقيم تجربة التصويت بالبريد استعدادا لانتخابات "النواب"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دور الوزارة لا يقتصر على الرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس الشيوخ فقط ولكن تحاول تسهيل العملية الانتخابية.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الوزارة تجري تقييم تصويت المصريين بالخارج عبر البريد السريع بسبب ظروف فيروس كورونا استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وعن أحوال المصريين في لبنان، أكدت الوزيرة أن هناك حتى الآن 3 متوفيين جراء انفجار مرفأ بيروت من محافظة الغربية، مقدمة التعزية لذويهم، لافتة إلى أن هناك خطوط ساخنة ما بين السفارة بلبنان والوزارة لتلقي أي بلاغات من المواطنين بشأن المفقودين.