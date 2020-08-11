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محمود مسلم

انطلاق انتخابات الشيوخ بالمعادي وسط إجراءات أمنية

كتب:

هبة وهدان ويسرا البسيوني
09:18 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بدأ فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين بحى المعادي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويستمر التصويت اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلل وقت التصويت ساعة للراحة اعتبارًا من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا، وذلك وفق المواعيد المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينطلق اليوم الثلاثاء مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخب بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

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