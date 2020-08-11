إقبال متزايد من الناخبين بقرى المرشحين في القليوبية

شهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، تواجدا كبيرا من المواطنين أمام اللجان خاصة في قرى بعض المرشحين.

وشهدت قرى أجهور الكبرى مسقط رأس الدكتور نصيف الحفناوي، وزاوية بلتان قرية المرشح مصطفى النفيلي، وكفر منصور مسقط رأس أبو سريع إمام مرشح حزب "مستقبل وطن"، تواجدا مكثفا من الناخبين الذين حرصوا على الأدلاء بأصواتهم.

وشهد محيط مقار الانتخابات، تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

وحرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على المرور الميداني على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية في يومها الأول ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.