توافد السيدات على لجان المنيب: خدنا احتياطاتنا ونزلنا ننتخب

توافد السيدات على لجان منطقة المنيب، للإدلاء بأصوتهن، ففي لجنة مركز شباب عزبة القصابجي، التفت العشرات منهن حول إحدى الفتيات المتطوعات لمساعدتهن في معرفة رقم اللجنة الخاصة بهن، فيما وقف البعض الاخر على باب لجنتهن للتعقيم، حيث يتم توزيع كمامة عليهن بمجرد إخطارهن برقم اللجنة، فضلا عن تعقيمهن بالكحول.

سعاد عبدالرحيم، 47 عاما، من سكان منطقة المنيب، تقول إنّها جاءت مع جيرانها للإدلاء بصوتهم كعادتها مع كل انتخابات، رغم خوف أبنائها عليها من انتقال فيروس كورونا المستجد لها، خاصة أنّها تعاني من بعض الأمراض المزمنة، لكنها صممت على التصويت: "بحس إنها فسحة، أخدت احتياطاتي ولبست كمامة، وجيت عشان أنتخب".

وعلى سلالم المركز، جلست منال محمد، 28 عاما، بانتظار دورها للإدلاء بصوتها، حيث طلب منها مستشار اللجنة الانتظار قليلا منعا للتزاحم، على حد قولها.