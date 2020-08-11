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ممرضة على أبواب لجنة ببولاق: الناخب اللي حرارته عالية مبيدخلش

انتشار فرق الإشراف الطبي على أبواب اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ

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أحمد ماهر أبوالنصر
05:47 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
زينب مع مواطن

زينب مع مواطن

تشهد جميع لجان محافظة الجيزة تواجدا لفرق الإشراف الطبي لتقديم النصائح التي من شأنها تقليل فرص نقل عدوى فيروس كورونا المستجد. 

في لجان منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة كانت زينب حسن، ممرضة بإدارة بولاق الدكرور الصحية تمارس عملها بحرص كبير حتى لا تعرض نفسها للعدوى.

وتقول "زينب" التي تعمل منذ 20 عاما في مجال تقديم الخدمات الطبية، إنه يتعين على المواطن قبل دخول اللجنة أن يرتدي كمامة، إلى جانب ضرورة الدخول فردا تلو الآخر تجنبا لنقل العدوى: "بنقيس درجة حرارة الناخب أول ما يدخل اللجنة من خلال ترمومتر زجاجي يتحط على الإبط، ولو درجة الحرارة عالية بيتمنع من دخول اللجنة".

وتضيف: "بيكون فيه توعية برضه للناخبين كبار السن من خلال حثهم على الحفاظ على نفسهم وعدم النزول بكثرة إلا للضرورة القصوى".

وتشير "زينب" إلى أنها تلقت التدريب على يد الدكتورة إيناس ممدوح مدير الإدارة الصحية ببولاق، وسهير محمود مفتش الرعاية الأساسية، حيث تم تأهيل أطقم التمريض للتعامل مع الناخبين.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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