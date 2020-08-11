صورة.. فلاح يتوجه إلى اللجنة الانتخابية على حماره بالمنوفية

امتطى أحد فلاحي مدينة تلا بمحافظة المنوفية حماره، وتوجه للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة المنعقدة بمدرسة السادات الثانوية، وسط حفاوة من المشاركين في العملية الانتخابية.

وأكد الناخب لـ"الوطن"، أنه جاء إلى اللجنة للمشاركة في الانتخابات والتصويت للمرشح الأفضل برأيه، مضيفًا أنه يشارك في العملية السياسية منذ سنوات طويلة.

الجدير بالذكر، أن الكتلة التصويتية لمحافظة المنوفية تبلغ 2 مليون و688 ألف 280 ناخبًا، داخل 619 لجنة فرعية و515 مقرًا انتخابيًا، ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة.