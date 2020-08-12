"المرأة" تتصدر المشهد بـ"طوابير" أمام اللجان

تصدرت السيدات والفتيات المشهد الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ على محافظات الجمهورية. وتزينت عدة لجان فى مصر الجديدة بالأعلام والورود مع تعالى الأغانى الوطنية من مكبرات الصوت وقام بتعليق الزينة مجموعة من الفتيات المتطوعات يرتدين زياً موحداً «يونيفورم»، ليس من أجل الإدلاء بأصواتهن بل لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم واصطفت أكثر من ١٠ فتيات يرتدين كمامات، لاستقبال الناخبين ومساعدة ورعاية كبار السن وقمن بتوزيع حقائب صغيرة بها كمامة وقلم ومعقم لليدين على المترددين على اللجان.

وشهدت العديد من المحافظات إقبالاً كبيراً من المرأة وخاصة لجان قرى بنى سويف، ولجان أسوان، وسط إقبال متوسط من الناخبين وبدأت السيدات فى الوقوف فى صفوف قصيرة مرتديات الكمامات قبل بدء التصويت استعداداً للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات.

وحظيت السيدات بنصيب الأسد فى نسبة الإقبال بلجان شبرا الخيمة وحرصت السيدات على التوجه للجان مبكراً وشهدت مدرسة شبرا الخيمة الصناعية وبهتيم الثانوية إقبالاً من السيدات. وتصدرت السيدات المشهد أيضاً فى لجان مركز كرداسة بمجمع المدارس ولجان ناهيا.

وفى الأقصر توافدت السيدات مصطحبات أطفالهن على اللجان المختلفة للتصويت فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمراكز الأقصر المختلفة. وأبدى الدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، سعادته واعتزازه بالصورة الحضارية التى صاحبت العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وأضاف: «لم أتوقع هذا الإقبال الجماهيرى فى انتخابات مجلس الشيوخ وبصفتى رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، وجهنا دعوة للفتيات والأولاد من أبناء القاهرة الجديدة للتطوع لمشاركتنا فى العملية التنظيمية، وفوجئنا بحضورهم، يرتدون «يونيفورم» خاصاً بهم، ويحملون «بادجات» مجلس الأمناء - اللجنة التنظيمية».