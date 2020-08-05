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مصر للطیران توقف إصدار تذاكر سفر داخلية لحاملي التأشيرات السياحية

كتب:

أيمن حمزة
09:04 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

قررت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء وقف إصدار تذاكر سفر داخلية من مطار القاهرة الدولي لمطارات محافظات "جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، للمسافرين الأجانب من حاملي تأشيرات دخول سياحية وغير حاملي الإقامات في مصر.

وأوضحت الشركة في خطابها الدوري المرسل لوكلاء السياحة، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه بالنسبة للركاب الأجانب المسافرين من خارج مصر لهذه المدن، سيسمح لهم بالسفر إذا كانت فترة الترانزيت بمطار القاهرة لا تزيد على 6 ساعات.

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