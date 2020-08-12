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مصر للطیران تسيّر غدا 28 رحلة جوية دولية تقل 3000 مسافر

مصر للطیران تسير غدا 28 رحلة جوية دولية وداخلية تقل على متنها 3000 مسا

كتب:

أيمن حمزة
03:55 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
مصر للطیران تسير غدا 28 رحلة جوية دولية وداخلية تقل على متنها 3000 مسافر

مصر للطیران تسير غدا 28 رحلة جوية دولية وداخلية تقل على متنها 3000 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية "مصرللطيران" عن جدول رحلاتها اليومي، لغد الخميس.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها "ستسيّر 28 رحلة طيران جوية ستقل على متنها ما يقرب من 3000 راكب من جنسيات مختلفة، بمعدل رحلة واحدة إلى: أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت"، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى  شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، هذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

 

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