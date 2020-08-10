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مصر للطیران تسير 24 رحلة لنقل 2300 مسافر غدا

كتب:

أيمن حمزة
12:46 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مصر للطیران تعلن : تسير 24 رحلة غدا تقل على متنها 2300 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطیران تعلن : تسير 24 رحلة غدا تقل على متنها 2300 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها غدًا الثلاثاء، موضحة أنّها ستسير 24 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، إسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي.

وأضافت في بيان أنّها ستسير رحلة استثنائية إلى أبها والرياض، إضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية إلى الغردقة، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

ولفت البيان إلى أنّ الرحلات تنقل نحو 2300 راكب من جنسيات مختلفة وإلى جهات مختلفة.

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