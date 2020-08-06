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مصر للطیران تسير 31 رحلة جوية اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:55 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
مصر للطیران تسير 31 رحلة اليوم لعدة وجهات حول العالم

مصر للطیران تسير 31 رحلة اليوم لعدة وجهات حول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، أنّها ستسير اليوم 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، باريس، تورنتو، فرانكفورت، لندن، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس، نيويورك، جوانزو، وبغداد"، ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، وأبوظبي وبيروت".

كما تسير الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، و4 رحلات استثنائية إلى "الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي"، إضافة إلى رحلة داخلية لشرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضح البيان، أنّ جميع الرحلات ستقل على متنها نحو 2500 راكب من جنسيات مختلفة، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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